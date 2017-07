Farida Khelfa : Anniversaire en famille avec son fils Ismaël et Léa Seydoux

La modosphère est obsédée par ses futures icônes, des enfants de stars calés en réseaux sociaux ! Un penchant qui pourrait profiter à Ismaël Seydoux : le fils du top model Farida Khelfa a l'élégance et l'étoffe d'un mannequin...

Le jeune homme né en 1995 apparaît sur une photo publiée sur Instagram par sa maman. L'image a été partagée ce jeudi 20 juillet et fait suite à un dîner en famille au restaurant Ledoyen, dans le 8e arrondissement.

Henri Seydoux, le mari de Farida Khelfa, y a fêté ses 57 ans. Un anniversaire célébré en présence de son épouse - Henri Seydoux et Farida Khelfa se sont mariés en septembre 2012 -, de sa fille cadette, l'actrice et jeune maman Léa Seydoux, et de ses deux fils, Ismaël et Omer (19 ans).