Fashion Week : Flora Coquerel, mannequin et spectatrice sublime

"Très heureuse et honorée d'avoir fait mon tout premier défilé de la #pfw pour cette grande maison", écrit Flora Coquerel à l'issue du défilé On aura tout vu ! La Miss France 2014 a bien réalisé ses premiers pas sur un podium de la Fashion Week parisienne. L'événement a eu lieu le lundi 23 janvier à l'Hôtel de Ville de Paris, dans le 4e arrondissement.

Sollicitée par la marque On aura tout vu, Flora Coquerel a réalisé deux passages individuels et participé au final du défilé. Dans l'assistance, les Miss France 2007 et 2017, Rachel Legrain-Trapani et la dernière lauréate Alicia Aylies, mais aussi l'épouse du chanteur Florent Pagny, Azucena Pagny, ont apprécié la mise en scène et la collection dévoilée.

Mardi 24 janvier, Flora Coquerel retrouvait la peau de spectatrice de la Fashion Week. La bombe de 22 ans a été vue à l'Oratoire du Louvre puis au Palais de Tokyo, antre des défilés Julien Fournié et Georges Chakra. Les actrices Bérangère Krief et Marilou Berry, photographiées la veille au défilé Tony Ward - en compagnie d'une autre Miss France, Malika Ménard -, étaient également présentes au premier rang du show Julien Fournié.

Chez Georges Chakra, Flora Coquerel s'est mesurée au top model tchèque Petra Nemcova. Grichka Bogdanoff et sa compagne Giulia et les actrices Merlant Noémie et Cyrielle Clair complétaient le front row.

La Ville de Paris vit les dernières heures de sa fièvre mode. Elle fera son come-back du 28 février au 8 mars, semaine consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2017-18.