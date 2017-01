Fashion Week : Malika Ménard et Marilou Berry, beautés attentives chez Tony Ward

Exit la mode masculine, place à la Haute Couture ! La deuxième partie de la Paris Fashion Week a commencé lundi, avec au programme les défilés Schiaparelli et Christian Dior. Malika Ménard et Marilou Berry ont rejoint la liste des célébrités spectatrices en assistant au show Tony Ward...

C'est à l'Oratoire du Louvre, situé rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris, que Tony Ward a dévoilé sa collection Couture pour les saisons printemps-été 2017. Malika Ménard a fait le déplacement, lançant ainsi sa semaine de la mode. La Miss France 2010 était entièrement vêtue de noir, avec une veste en cuir découpée, un pantalon dans la même matière et des sandales.

Comme la craquante Malika, Marilou Berry a sorti le grand jeu ! Vêtue d'un manteau noir porté à l'italienne, d'une robe Tony Ward (collection prêt-à-porter printemps-été 2016) et de chaussures noires, l'actrice de 33 ans et fille de Josiane Balasko (bientôt à l'affiche de Sous le même toit avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche et Manu Payet) a suivi le défilé depuis le premier rang. Elle avait pour voisines les comédiennes Bérangère Krief et Déborah François.

Les actrices Frédérique Bel et Alix Bénézech (qui sera à l'affiche dès le 25 janvier d'En attendant Violette) comptaient également parmi les invités du show Tony Ward.