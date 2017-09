Fashion Week : Guillaume Canet et Gilles Lellouche, admiratifs au défilé Etam

La 10e édition de l'Etam Live Show a eu lieu mardi soir (26 septembre) à l'École nationale des beaux-arts, dans le 6e arrondissement de Paris. De nombreuses personnalités ont répondu à l'invitation de la célèbre marque centenaire, dont les acteurs Guillaume Canet et Gilles Lellouche. Les voisins de premier rang ont eu le plaisir d'observer l'irrésistible Camille Rowe dans ses oeuvres. Les trois étaient à l'affiche du film Rock'n Roll, sorti en février dernier.

Comme Guillaume Canet et Gilles Lellouche, le mannequin Estelle Lefébure, venu applaudir la participation de sa fille Ilona (22 ans), la bombe Emily Ratajkowski et l'épouse de Marc Lavoine, Sarah Lavoine, et leur fils Roman (10 ans), se sont rendus aux Beaux-Arts pour assister au défilé Etam.

L'événement était animé par des prestations de Joey Starr et Kool Shen, Charli XCX et du fils d'Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis, Gabriel-Kane Day-Lewis.

La Fashion Week parisienne a commencé lundi soir et prendra fin le mardi 3 mars. Le bal des stars ne fait que commencer !