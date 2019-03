Fashion Week : Iris Mittenaere et Laury Thilleman, jumelles de look !

Les Miss France partagent une passion pour la mode ! Elles profitent naturellement de la Fashion Week pour découvrir les nouvelles collections présentées. Ce week-end, Iris Mittenaere et Laury Thilleman ont fait du repérage chez Paul & Joe...

Paul & Joe a dévoilé sa collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2019-2020 le dimanche 3 mars, à la Faculté de médecine, dans le 6e arrondissement. Laury Thilleman s'y est rendue et a ainsi assisté à son cinquième événement mode de la semaine, après les défilés Koché, Redemption et Leonard et la soirée Lancel, où elle avait retrouvé Marine Lorphelin et Malika Ménard. Elle a cette fois retrouvé une autre reine de beauté, en la personne d'Iris Mittenaere, habillée comme elle d'un blazer ceinturé.

Encore bronzée de son séjour à Dubaï, Iris a fait sensation à son arrivée à la Faculté de médecine. La guest star du Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier s'est contentée du rôle de spectatrice pour observer les passages des modèles. Laury Thilleman et elle, voisines de premier rang, se sont ensuite faufilées en coulisses pour féliciter la directrice artistique de Paul & Joe, Sophie Mechaly.

La Fashion Week de Paris vit déjà ses derniers instants. Elle s'achèvera ce mardi 5 février.