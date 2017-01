Fashion Week : Mareva Galanter lumineuse et fidèle à Alexis Mabille

C'est à l'Hôtel d'Evreux, situé au 19, place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris, qu'Alexis Mabille a dévoilé son dressing Haute Couture pour les saisons printemps-été 2017. Plusieurs personnalités s'y sont rendues, à commencer par Mareva Galanter. La ravissante actrice et maman de 37 ans y a croisé Audrey Marnay, assise à côté du musicien Simon Buret, l'actrice Stéfi Celma et l'Américaine Olivia Palermo.

Madame la ministre de la Culture Audrey Azoulay était aussi de la partie et a accédé aux coulisses à l'issue du défilé pour féliciter Alexis Mabille. Le couturier diplômé de l'École de la Chambre syndicale de la couture parisienne a épaté ses spectateurs grâce à des robes mariant couleurs et transparence, promesse d'un été joyeux et léger.

La Fashion Week de Paris dédiée à la Haute Couture prend fin ce mercredi 25 janvier. La Ville lumière sera très bientôt guérie de la fièvre de la mode. Nouvelle vague de contamination prévue fin février, avec une nouvelle semaine consacrée cette fois au prêt-à-porter.