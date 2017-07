Fashion Week : Sonia Rolland, Sofia Essaïdi... Fans d'adorables mannequins

La Fashion Week affole la planète Mode... et transcende les générations ! La preuve en images avec celles du défilé de la marque Bonpoint, qui a eu lieu ce mercredi 5 juillet. Sonia Rolland, Sofia Essaïdi et bien d'autres y ont applaudi d'adorables graines de top models.

Comme Fendi, Bonpoint ne figurait pas sur la liste des enseignes invitées par la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Elle est pourtant parvenue, une fois de plus, à se glisser dans le calendrier de cette Fashion Week et a dévoilé sa collection de vêtements pour les saisons printemps-été 2018. L'événement s'est déroulé au Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement de Paris. Sonia Rolland et Sofia Essaïdi s'y sont rendues et étaient voisines de premier rang.

Les actrices Louise Monot, Ludivine Sagnier, Anaïs Demoustier, Roxane Mesquida, Dolorès Doll, Marie-Ange Casta, Alysson Paradis, Céline Sallette, la chanteuse Olivia Ruiz, Elisa Tovati et le top model Coco Rocha ont, elles aussi, accepté l'invitation de Bonpoint. C'est devant ce public presque exclusivement féminin ("Parité pas vraiment respectée au défilé Bonpoint", a relevé avec humour Sofia Essaïdi sur Twitter), sans compter la présence de l'ex-membre du groupe Alliage Brian Torres, que les jeunes mannequins ont paradé.

Le cast du défilé a reçu une standing ovation lors du final.