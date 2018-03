Fashion Week : Victoria Silvstedt, modeuse sexy pour Balmain

C'est à l'Hôtel de Ville, dans le 4e arrondissement parisien, que Balmain et son directeur artistique ont présenté leur collection automne-hiver 2018-19. Une garde-robe que Victoria Silvstedt a appréciée, confortablement installée au premier rang. La bombe suédoise de 43 ans, invitée jeudi soir sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, a partagé avec près de 380 000 abonnés Instagram ses looks préférées et la sortie du créateur Olivier Rousteing.

Toute de denim vêtue avec un blazer Balmain et des bottines Gianvito Rossi, Victoria Silvstedt a provoqué un déferlement de flashs dès son arrivée. Les photographes présents ont également vu passer Carine Roitfeld, accompagnée de sa fille Julia Restoin Roitfeld et de sa petite-fille de 5 ans, Romy Nicole, l'actrice Olga Kurylenko (bientôt à l'affiche du film Dans la brume) et le top model Farida Khelfa, toutes deux voisines de front row.

Eric Naulleau, lui aussi présent au défilé Balmain, a manifesté son intérêt pour les futures tendances prêt-à-porter. L'éditeur et animateur télé et radio en découvrira peut-être d'autres au cours de cette Fashion Week, qui prendra fin le mardi 6 mars.

Le défilé de stars est encore loin d'être terminé !