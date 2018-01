Romain Duris, Olga Kurylenko et leur fille coincés dans une "brume" effrayante

Actuellement à l'affiche du film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, Romain Duris sera bientôt à l'affiche d'un autre long métrage franco-québécois. Intitulé Dans la brume, ce film de science-fiction est très attendu par les fans du genre (très peu exploité en France).

L'histoire : Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s'en sortir, tenter sa chance dans la brume...

La première bande-annonce, haletante au possible, dévoile un peu de cette brume mortelle et met en scène Romain Duris en père de famille, face à la belle Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion). Faustine Harduin et Michel Robin sont également à l'affiche de ce long métrage réalisé par Daniel Roby (la série Versailles) qui sortira dans nos salles le 4 avril 2018.