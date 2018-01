Mark Wahlberg critiqué : Le geste qui a ému Michelle Williams

La polémique est (presque) éteinte. Critiqué pour avoir forcé les producteurs à le payer 1,5 million de dollars pour tourner les reshoots du film Tout l'argent du monde (actuellement en salles) de Ridley Scott, Mark Wahlberg a réagi. Après son porte-parole qui avait clamé que son client ne "travaillait pas gratuitement", c'est l'acteur qui a éteint le brasier en faisant don de son mirobolant salaire au fond caritatif Time's Up pour venir en aide aux victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles.

"Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de mon salaire pour le tournage des nouvelles scènes de Tout l'argent du monde. Je soutiens l'égalité des salaires et j'ai décidé de donner les 1,5 million de dollars à Time's Up, au nom de Michelle Williams", a déclaré la star sur Twitter. Mais ce n'est pas tout ! Avec Michelle Williams et Ridley Scott, il a ajouté 500 000 dollars, portant le chèque à près de 2 millions de billets verts pour Time's Up.

De son côté, Michelle Williams a salué le geste, tout en dénonçant. "Ce n'est pas de moi qu'il faut parler aujourd'hui. Mes consoeurs m'ont soutenue, mes amis activistes m'ont aidée à faire entendre ma voix et les hommes qui dirigent ont entendu et ont agi en conséquence. Si l'on veut vraiment un monde plus équitable, il faut faire des efforts et des sacrifices, a déclaré l'actrice, rôle féminin principal du film. Cette journée est l'une des plus mémorables de ma vie, grâce à Mark Wahlberg, grâce à l'agence William Morris Entertainment et grâce à tous les hommes et femmes qui partagent cette réussite avec nous. Anthony Rapp, tout ça, c'est grâce à toi."

La comédienne, qui incarne la mère du jeune garçon kidnappé dans ce thriller inspiré de faits réels, replace ainsi les choses dans leur contexte. Plus qu'une question d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes, ces reshoots n'auraient pas eu lieu si Anthony Rapp n'avait pas été le premier à balancer son porc, Kevin Spacey, qui incarnait à l'origine J.P Getty à l'écran. À la suite de ses révélations, suivies par des dizaines d'autres témoignages, Ridley Scott avait décidé d'évincer son acteur et de le remplacer par Christopher Plummer, ce qui l'obligeait à tourner à nouveau toutes les scènes impliquant le personnage de Getty. Michelle Williams et lui avaient assuré qu'ils ne seraient pas payés (l'actrice a touché 80 dollars symboliques par jour de tournage). Mais Mark Wahlberg n'avait rien dit, négociant en coulisses avec les producteurs en arguant qu'il n'était complètement d'accord avec le choix de Plummer et que, par conséquent, le studio devait aligner le chèque.