Faustine Bollaert : Comment son mari l'a "libérée d'une part sombre"

Au cours d'une interview accordée à Biba, Faustine Bollaert s'est laissée aller à quelques précieuses confidences sur son époux, l'écrivain Maxime Chattam. Marié depuis bientôt sept années, le couple a accueilli deux enfants : un fils, Peter (3 ans), et une fille, Abbie (5 ans). Tout semble aller comme sur des roulettes pour les jeunes parents, dont la rencontre a été providentielle. "Avant de connaître mon mari, je marchais dans les pas qu'on avait choisis pour moi, mais qui n'étaient pas les miens", confie l'animatrice de télévision.

"Notre rencontre a été une révélation dans le sens où il m'a révélée à moi-même. Mon mari m'a permis de me réconcilier avec moi-même. Grâce à lui, j'ai arrêté de chercher à être celle que je ne suis pas. Lui, de son côté, dit que j'ai fait entrer le soleil dans sa vie. Chez moi, il a libéré une part sombre", poursuit-elle. Leur rencontre a aussi été bénéfique pour Maxime Chattam, qui déclarait que Faustine Bollaert l'avait "reconnecté à [ses] émotions". Après huit ans passés ensemble, le couple a trouvé un équilibre. "Avec mon mari, nous respectons nos univers respectifs et savons qu'ils sont primordiaux dans nos vies. Nous parlons beaucoup. C'est important de dire les choses tout de suite et de dédramatiser", poursuit la mère de famille.

Épanouie au travail (avec son émission Ça commence aujourd'hui), comme dans sa vie de famille, Faustine Bollaert ne peut qu'être heureuse. "Je me sens à ma place dans tous les domaines. J'ai la vie dont je rêvais. Nous habitons loin de Paris, dans une maison où nous faisons souvent de grandes tablées avec nos amis", explique-t-elle. La crise des 40 ans a même eu un effet positif. "Je suis plus sereine et apaisée. J'ai l'impression d'être au meilleur moment de ma vie : un super travail, un mari que j'aime et qui m'aime, des enfants extra... C'est comme si j'avais atteint mon idéal", conclut l'animatrice.

Retrouvez l'interview de Faustine Bollaert en intégralité dans le dernier numéro de Biba (mai 2019).