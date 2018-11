Faustine Bollaert et Anthony Delon réunis pour une soirée rose avec les Brigitte

Laetitia Casta a inauguré les traditionnelles illuminations des vitrines de Noël du Printemps le 8 novembre dernier. La coupole du célèbre magasin parisien a été plongée dans une toute autre ambiance le 14 novembre 2018 puisque les femmes étaient à l'honneur.

RoseUp Association, Rose association auparavant, a privatisé le lieu pour organiser la sixième édition de son dîner caritatif placé sous le patronage du ministère des Solidarités et de la Santé. En présence de la ministre Agnès Buzyn et sous l'égide de ses fondatrices Céline Lis-Raoux et Céline Dupré ainsi que de Paolo De Cesare, président et directeur général du Printemps, la soirée avait pour vocation de présenter les projets et avancées de l'association aux invités présents avec notamment l'information du changement de nom de l'association en RoseUp association et l'ouverture prochaine d'une Maison Rose à Paris, un lieu chaleureux pour accueillir et accompagner les femmes touchées par le cancer, avec le soutien de la Mairie de Paris et de la Fondation L'Oréal.

Particulièrement sensible à cette cause, Faustine Bollaert en a assuré l'animation sous le charme des mélodies d'Aurélie Saada et de Sylvie Hoarau, les deux chanteuses de Brigitte. "Fabuleuses @brigittedefrance sous la coupole du Printemps", a commenté l'animatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2) sur Instagram.