Fauve Hautot et son chéri, les Miss et Joeystarr en piste pour la Saint-Valentin

Nombre de célébrités se sont donné rendez-vous à l'Hôtel de ville de Paris ce jeudi soir. Le 14 février 2019, à l'occasion de la Saint-Valentin, chanteurs, comédiens, danseurs et personnalités des médias ont apporté leur soutien à la lutte contre le sida. Le temps d'un grand bal de bienfaisance baptisé "ParAmour", les stars se sont mises sur leur trente-et-un.

Parmi les invités VIP, plusieurs couples ont répondu présent. Au bras de son compagnon Guillaume Gouix, Alysson Paradis a pu croiser la chanteuse Corine, vêtue de sa plus belle combinaison disco. Les camarades de Danse avec les stars, Christophe Beaugrand et Fauve Hautot ont eux aussi pu compter sur la présence de leur moitié puisque la danseuse était accompagnée de Jules Renault et l'animateur, de son mari Ghislain Gerin. De son côté, c'est en famille que le comédien Guillaume de Tonquédec a profité de l'événement avec sa femme Christèle et leur fille Victoire.

Tandis que Bob Sinclar s'occupait de la musique, les deux copines et anciennes Miss France nordistes que sont Camille Cerf et Maëva Coucke ont pris la pose dans leurs jolies robes de soirée. JoeyStarr, Joyce Jonathan, Claudia Cardinale, Agustin Galiana, Zoé Félix, Ana Girardot ou encore Camille Lacourt étaient également de la partie.