Cannes 2017 : Kevin Trapp (PSG) et sa chérie mannequin brillent sur tapis rouge

Pour Izabel Goulart, le défilé a commencé ce dimanche 21 mai, jour de son arrivée sur la Côte d'Azur. Le top model a depuis troqué son look de membre de la Marine off duty pour une robe scintillante à dos nu Ralph & Russo. Sa tenue était accessoirisée d'un bel athlète, en la personne du gardien du Paris Saint-Germain et de l'équipe nationale d'Allemagne, Kevin Trapp.

Très élégant en smoking noir et souliers vernis, le vice-champion de France et futur finaliste de la Coupe de France (SCO Angers - Paris Saint-Germain se jouera ce samedi 27 mai) s'est livré sur le tapis rouge du Palais des Festivals à un petit numéro de charme. Trapp et sa compagne ont échangé plusieurs gestes d'affection devant un parterre de photographes ravis.

Cette année encore, le Festival de Cannes consolide son titre de rendez-vous glamour ! Kevin Trapp et Izabel Goulart y ont répondu présents, l'occasion pour le couple germano-brésilien d'inverser les rôles. Après les nombreuses rencontres du PSG auxquelles Izabel a assisté, le portier du club de la capitale et de la Mannschaft lui renvoie l'ascenseur.

La 70e édition du Festival de Cannes prendra fin ce dimanche 28 mai, avec la remise des récompenses.