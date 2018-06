Fête des Vendanges de Montmartre : Les parrains de l'édition 2018 révélés

Depuis plus de quatre-vingts ans, le 18e arrondissement de Paris célèbre sa fête des Vendanges de Montmartre. Après une édition 2017 mettant le Portugal à l'honneur, on sait d'ores et déjà qui seront les parrain et marraine cette année.

Entre deux ateliers dégustation, les Parisiens pourront profiter de la présence du groupe Madame Monsieur. Le duo formé par Émilie Satt et Jean-Karl Lucas ont représenté la France lors du concours de l'Eurovision 2018 avec le titre Mercy. Si les deux artistes ne se sont hissés qu'à la 13e place derrière la grande gagnante, Netta Barzilai, la représentante d'Israël, leur chanson engagée reste quant à elle un grand succès.

"Ils incarnent une poésie universelle chère à l'esprit de la Fête, cette année placée sous le signe de la paix. (...) Nous sommes fiers de pouvoir compter sur ces artistes engagés et proches du 18e arrondissement pour porter un message de tolérance tout au long de l'événement", a annoncé un communiqué de presse. Comme Camélia Jordana, Mélanie Thierry, Raphaël ou Sandrine Bonnaire et Jacques Higelin, avant eux, Madame Monsieur pourra participer à la récolte du raisin dans les vignes en plein coeur de la capitale. Les célébrations ouvertes à tous se tiendront du 10 au 14 octobre prochains.