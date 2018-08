Fifi (L'amour est dans le pré) : "Ma fille me manque"

Philippe Cainjo, alias Fifi, a vécu une période très difficile. Le candidat de la saison 8 de L'amour est dans le pré (M6, en 2013) a eu une petite fille prénommée Florina (4 ans), née de son union avec Nathalie (qu'il a rencontrée après le tournage). Et, du jour au lendemain, cette dernière lui a annoncé qu'il ne reverrait plus sa princesse née le 1er août 2015, comme il l'avait confié dans l'émission Que sont-ils devenus ? en janvier 2018 : "C'était le 23 octobre 2016. Elle est partie. Je devais la voir le dimanche suivant. Au dernier moment, Nathalie m'a envoyé un SMS : 'Tu ne verras plus ta fille.' Ça a été le coup de massue. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle a coupé tout contact depuis bientôt un an. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle habite. C'est une catastrophe..."

Mais miracle, à la suite de la diffusion de l'émission, l'éleveur de vaches du Morbihan (qui est également DJ à ses heures perdues) a pu retrouver Florina. Leurs retrouvailles ont toutefois été très brèves, un "arrachement" pour Fifi. Il ne pouvait en effet la voir qu'une fois par mois durant une période de deux heures à l'époque. Une situation qui a changé aujourd'hui, comme il l'a confié à nos confrères de Ouest-France.

Désormais, Philippe peut profiter de Florina tous les samedis, de 10h à 17h. "Elle me dit : 'T'inquiète pas, papa.' Un enfant a besoin de ses deux parents pour se construire. Quand nous sommes ensemble, ma fille et moi faisons énormément de choses, mais le temps est si court... Elle me manque. J'irai jusqu'au bout, aussi loin que je peux, pour avoir ma fille avec moi", a-t-il confié.