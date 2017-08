Flavie Flament et Benjamin Castaldi : Leur fils Enzo, 13 ans, devient youtubeur

Avec une maman ex-animatrice télé, un papa qui occupe toujours le petit écran (sur C8) et un demi-frère (Julien) chroniqueur dans Le Mag de NRJ 12, il y avait fort à parier qu'Enzo Castaldi serait tenté par la vidéo.

Du haut de ses 13 ans, le fils de Flavie Flament et Benjamin Castaldi a révélé qu'il se lançait dans une nouvelle aventure sur sa page Instagram : il devient youtubeur. "Les amis THIS IS IT ! Je suis très fier de vous annoncer que je lance ma chaîne YOUTUBE !", a-t-il publié le 29 août, ne manquant pas de communiquer le lien de sa chaîne baptisée Casta Dit. Pour l'heure, elle est encore vierge et ne compte que 29 abonnés. Mais Enzo promet "plein de projets à venir". "J'espère que vous allez adorer !", ajoute-t-il. Sur quelle(s) thématique(s) prévoit-il de se mettre en scène ? Aucun indice pour le moment...