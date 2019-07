Florent Manaudou : Sa nouvelle compagne Alizé Lim pas très sage en maillot

C'est sans aucun doute ce côté fun et sans prise de tête qui a plu à Florent Manaudou. Sensible aux charmes des jolies brunes (son ex Ambre Baker avait également de longs cheveux foncés), le nageur français de 28 ans s'est laissé séduire par Alizé Lim.

La romance du petit grand frère de Laure Manaudou et de l'ex-compagne du tennisman Jérémy Chardy avait été révélée le 22 juin par L'Équipe. Évoquant une situation avec James Gibson, le coach de Florent Manaudou, nos confrères écrivaient : "Les deux hommes s'étreignent, mêlent leurs sourires. Manaudou a nagé avec un de ses bonnets, ils avancent ensemble. Avant de filer vers le bassin de récupération, il s'arrête encore, pour d'autres bras, ceux de sa petite amie, la joueuse de tennis Alizé Lim. Et s'éclipse."

Au lendemain de cette grande révélation, Alizé Lim et Florent Manaudou avaient choisi d'officialiser leur amour en partageant leur tout premier tapis rouge. Le couple avait participé au gala de charité de l'académie de tennis Mouratoglou, pour sa fondation Champ'Seed, le 23 juin à Biot.

Les routes de la joueuse de tennis et du champion de natation s'étaient croisées quelques mois plus tôt, comme le prouve une photo publiée par Alizé Lim sur Instagram en octobre 2018.