Florent Pagny en couple avec Vanessa Paradis : "C'était un truc de fou"

Plus de vingt ans que Florent Pagny est un homme heureux après de sa très discrète femme Azucena, à qui il est marié depuis 2006 et qui lui a donné deux enfants aujourd'hui grands Inca, 22 ans et Aël, 18 ans. Mais au début de sa carrière, le chanteur a vécu une histoire médiatique avec Vanessa Paradis . En couple de 1988 à 1991 avec la maman de Lily Rose Depp, Florent Pagny se souvient très bien comment la future compagne de Johnny Depp l'éclipsait à chacune de leurs apparitions ensemble, de par sa beauté.

Au cours du documentaire Florent Pagny, une voix nue diffusé vendredi 27 avril 2018 sur France 3, le coach de The Voice (TF1) a accepté de revenir sur cette romance à part. "Me promener avec Vanessa, c'était un truc de fou. Elle zappait tout le monde. Elle arrivait quelque part, tu étais le porte-valise, tu n'étais même pas le mec. C'était juste elle qui rayonnait. Donc tu apprends que voilà, tu peux être aussi une vedette mais selon avec qui tu es, tu disparais. Et elle, elle avait cette faculté de faire disparaître les gens qu'il y avait autour d'elle", a-t-il commenté face caméra.

L'artiste de 56 ans, qui a publié au mois de mars un nouvel album surprise baptisé Tout simplement, s'est également montré très élégant envers Vanessa Paradis, ajoutant : "En même temps quand elles arrivaient apprêtées et tout, elles sont tellement belles que ça rayonne", faisant également référence à la beauté légendaire d'une certaine Brigitte Bardot. Maniant l'humour avec subtilité et n'ayant pas "un super gros ego", Florent Pagny savait retrouver sa place d'homme dans l'intimité de leur foyer. "Si je passe à la trappe, c'est pas grave. De toute façon on vivait ensemble, donc après, je reprenais les commandes à la maison", a lâché le chanteur en riant.

Suivi par 1,5 million de téléspectateurs, Florent Pagny, une voix nue a rassemblé 6,4% du public.