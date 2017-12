Florent Pagny : Excédé par la polémique sur ses impôts mais soutenu par une star

Alors que son dernier disque, Le Présent d'abord, marche bien dans les charts (avec déjà 120 000 copies vendues), Florent Pagny vit assez mal son marathon promotionnel. Tout est parti des révélations faites par Le Parisien sur son exil fiscal au Portugal, après une interview où lui-même en avait parlé. Depuis, la polémique ne faiblit pas et le chanteur est excédé.

Invité de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens, Florent Pagny a été contraint de revenir une énième fois sur sa décision de partir au Portugal pour échapper à une partie de ses impôts ; il paye tout de même environ 1 million d'euros en France. "J'ai un peu l'impression que je vais faire l'une de mes dernières télé. (...) Je vais peut être faire mes adieux à la promo et à la télévision en me disant que, finalement, si je suis à la télé, c'est parce que je chante bien, mais on me parle jamais de ça. On ne me parle que du pognon, du fisc... Moi je suis bavard, je raconte tout, je ne cache rien et à un moment, tu trouves que ça fait un effet pervers et la meilleure façon de faire, c'est d'arrêter de venir sur les plateaux", a-t-il dit.

Florent Pagny, qui avait déjà récemment confié dans C à vous qu'il était à deux doigts de dire adieu à la promo, a également remis un taquet au journaliste de Sept à huit, qui devait le suivre en tournée et avait remis sur le tapis le sujet de l'argent. Le chanteur l'avait qualifié de traître et, cette fois, a ajouté : "Le mec du Sept à huit, son reportage, il était super. Le souci, c'est cette voix off de merde qui parle que du pognon !" Éric Lehnisch, le journaliste en question, a répondu. "Aucun deal particulier n'avait été passé avec Florent Pagny et il était prévu que l'on parle d'argent (...) À aucun moment je n'ai cherché à le piéger, il dit simplement ce qu'il pense", a-t-il confié à Télé Loisirs.

Dans cette affaire, Florent Pagny peut en tout cas compter sur le soutien inattendu de... Sheila ! La chanteuse, invitée de RTL, a refusé de lui jeter la pierre. "Il gagne beaucoup d'argent. Eh bien je considère qu'il a le droit de mettre un peu d'économies de côté. (...) Il s'est déjà tapé un contrôle fiscal, ils lui ont tout pris, ont vidé sa baraque... Maintenant qu'on vienne l'enquiquiner parce qu'il va s'installer au Portugal après avoir vécu en Patagonie... Il vit sa vie, il a le droit de faire ce qu'il veut", a-t-elle dit.

