Fort Boyard - Enjoyphoenix au bord de la crise de larmes : Les images dévoilées

Comme chaque été, Fort Boyard a fait son retour sur France 2. Samedi 1er juillet, Loana, Olivier Dion, Laurent Maistret, Alma, Philippe Etchebest et EnjoyPhoenix tenteront de remporter un maximum d'argent pour l'association Pompiers solidaires. Dans le but de réussir le challenge, l'équipe devra surmonter ses peurs et phobies, mais aussi faire preuve d'agilité et de force dans des épreuves sportives.

En attendant la diffusion de l'épisode, prévue à 20h55 sur France 2, nous vous proposons de découvrir un premier extrait. Dans cette séquence, la chanteuse Alma et la youtubeuse EnjoyPhoenix se retrouvent chez Willy Rovelli. Les deux jeunes femmes doivent alors déguster de la gelée asiatique de couleur noire assaisonnée d'une sauce odorante, le tout saupoudré de cafards séchés. Écoeurées au départ, les deux jeunes femmes ont finalement réussi à ingurgiter une partie du festin.

Lors de ce même épisode, Loana s'est retrouvée dans la cabine abandonnée. Prise de panique lorsque des insectes lui sont tombés dessus, l'ex-candidate de Loft Story n'a pu entendre l'énigme du Père Fouras en entier.

La semaine passée, Vincent Lagaf', Cartman, Artus, Alicia Aylies, Vitaa et Kamel le Magicien avaient remporté 15 830 euros pour l'association Imag'in, qui a pour vocation de favoriser partout dans le monde l'accès à l'éducation.