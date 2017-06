Fort Boyard : Vincent Lagaf' hilarant pour son retour à la télévision !

Fort Boyard a fait son grand retour annuel samedi 24 juin 2017 sur France 2. Pour ce premier épisode de la saison, Vincent Lagaf', Cartman, Artus, Alicia Aylies, Vitaa et Kamel le Magicien ont tenté de rapporter le maximum d'argent à l'association Imag'in, qui a pour vocation de favoriser partout dans le monde l'accès à l'éducation. A l'issue de l'aventure, l'équipe a remporté 15 830 euros, directement reversés à l'organisme.

Si Miss France 2017 et le trublion Cartman enchaînent les apparitions télévisées, Vincent Lagaf' avait quant à lui disparu depuis un certain temps. Et, dans Fort Boyard, l'ancien animateur du Bigdil a fait un retour en force. En effet, tout au long du programme, il a fait mourir de rire ses coéquipiers, mais aussi Olivier Minne, aux commandes du jeu de France 2. Comme en témoignent les différents commentaires sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont également semblé conquis.

Dans Fort Boyard, Vincent Lagaf' s'est illustré dans diverses épreuves, à l'instar de celle dite de l'araignée, pour laquelle il a enfilé une combinaison rouge moulante. Une séquence hilarante où il avait pour objectif de lancer des boules collantes sur une cible, afin de débloquer deux clés. Par la suite, il a tenté sa chance dans les épreuves Gagarine et L'explosion.

En plus d'avoir fait le show et d'avoir réussi à remporter plus de 15 000 euros pour l'association Imag'In, Vincent Lagaf' a passé "une journée de rêve", comme il l'avait révélé à nos confrères de Télé Loisirs.

Pour information, l'humoriste et animateur a présenté le Bigdil sur TF1 jusqu'en 2004. De 2005 à 2009, il était aux commandes du Juste Prix, toujours sur la Une. En 2015, il tentait un retour avec Boom, un nouveau jeu, sans succès. Puis, un an plus tard, Vincent Lagaf' avait annoncé ne plus être sous contrat avec la chaîne. Depuis, il a ouvert une école de flyboard à Cavalaire-sur-Mer, dans le Var.

Ce numéro de Fort Boyard a réuni 2 597 000 téléspectateurs, soit 15,7% de part de marché.