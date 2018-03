Franck Dubosc, ému à propos de sa femme: "Je ne sais pas si je la mérite"

À l'affiche des salles obscures dès mercredi prochain avec son film Tout le monde debout, Franck Dubosc est un homme comblé, professionnellement comme personnellement. Derrière le succès qui ne le quitte jamais, l'humoriste, acteur et réalisateur peut se reposer sur sa petite famille. Un équilibre qu'il a commencé à bâtir il y a plus de dix ans avec Danièle, sa femme.

Dans 50' Inside, face à Nikos Aliagas, Franck Dubosc s'est confié sur cette vie de famille et sa relation avec Danièle, la femme de sa vie. "Elle est plus belle que moi, reconnaît-il, ému, alors qu'il regarde une vidéo d'un tapis rouge avec elle. Je ne sais pas si je la mérite." Avec une humilité et une sincérité désarmantes, Dubosc laisse sa carapace de showman pour parler avec le coeur. "Ça change tout parce que tout à coup, je rencontre quelqu'un qui me regarde pas pour ce que je crois être, avoue-t-il. Je me suis toujours dit, il faut que je trouve quelqu'un de différent. Et elle m'a dit 'quand je t'ai vu la première fois sur scène, c'était à l'Olympia, c'est quoi ce mec si timide'. Je me suis dit, mais comment elle l'a vu ?" "Elle l'a vu et elle m'a aidé à m'aimer un peu mieux", reconnaît l'artiste aujourd'hui âgé de 54 ans. Et d'ajouter : "Elle m'a mis devant le bon côté de mon miroir. Elle m'a recoiffé."

La star de Camping va ensuite évoquer ses enfants, Raphaël et Milhan, et le rapport qu'ils ont avec son métier un peu particulier. "Ils ont 5 ans et 8 ans, donc c'est deux avis différents. Le petit de 5 ans attendait que sa mère apparaisse dans le film. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi j'embrassais une autre maman, explique-t-il, attendri. Le grand, il est rentré dans le jeu. Mais ils sont marrants. L'autre jour, ils sont allés me voir au musée Grévin pour la première, et y a le petit qui a dit 'papa il se ressemble plus en vrai.'"