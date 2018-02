Franck Dubosc : Sa femme Danièle, son magnifique soleil depuis dix ans...

Franck Dubosc est le héros de l'émission de Karine Le Marchand, Ambition intime, ce 6 février. L'occasion de se confier avec enthousiasme, tendresse, humour et simplicité, entouré de ses proches. Parmi eux, se distingue sa bien-aimée Danièle. Dans La Provence, l'humoriste, acteur et réalisateur qui va bientôt dévoiler son film Tout le monde debout avait déclaré que son épouse avait "beau­coup contri­bué à l'émis­sion" et lui avait permis d'être "lui-même durant le tournage". Mais qui est celle qui a bouleversé la vie de la figure de l'humour ?

En 2003, après cinq ans de relation, Franck Dubosc se sépare de sa compagne, Sabrina Dufay, productrice de télévision. Trois ans plus tard, il écrit une nouvelle histoire avec Danièle. Originaire du Liban et de dix ans sa cadette, la jolie brune ne laisse pas insensible la star de la saga Camping. Leur couple devient rapidement sérieux, ils se fiancent en avril 2009 et se marient la même année à la mairie du 16e arrondissement. Ce sont les deux meilleures amies de Danièle qui étaient ses témoins, la soeur de Franck et son meilleur ami ont émargé le livre officiel pour lui. En costume gris clair pour le comédien et robe courte blanc cassé pour Danièle, arrivée au bras de son papa, ils étaient rayonnants.

Viendront deux garçons : Raphaël (8 ans) et Milhan (5 ans). Grâce à son épouse, Franck Dubosc savoure le calme et la sérénité : "Je me suis dit que c'est ça qu'il me faut, quelqu'un qui soit comme ça, à l'opposé de moi. On dit qui se ressemble s'assemble, il faut aussi se compléter", explique-t-il dans Ambition intime.

Comment se sont-ils rencontrés exactement ? C'était il y a quelques années à Monaco. "Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre mais j'ai tout de suite flashé. Je voyais sur scène un beau gosse avec ses pommettes qui souriait timidement et je me demandais comment il pouvait faire ce métier en paraissant si timide. J'ai tout de suite vu une personne hyper sensible, hyper simple, hyper humble", confie-t-elle à l'animatrice.