Franck Ribéry n'a jamais été du genre à exposer sa famille sur les réseaux sociaux, ni même à évoquer publiquement ses enfants. Le footballeur français de 34 ans enchaîne pourtant les exceptions ces dernières semaines.

Le célèbre ailier gauche du Bayern Munich, qui a connu une saison particulièrement délicate pour cause de blessure, a publié de nouvelles images de lui en famille. C'est ainsi que le numéro 7 de l'équipe allemande s'est affiché publiquement en compagnie de l'une de ses deux filles, Shahi­nez. Née en 2008, la fillette prend soin de son papa en lui prodiguant un massage après sa séance d'entraînement. Souriante, habillée d'un pull à pompons, Shahi­nez partage visiblement la même passion du rap. Quand Franck Ribéry a du temps libre, il aime retrouver ses amis rappeurs, comme il l'avait notamment fait en fin d'année dernière en assistant à un concert de MHD à Munich.

Si l'on ne savait pas Franck Ribéry prêt à nous plonger dans sa vie privée, on ne le connaissait pas non plus papa gaga. La preuve qu'il l'est avec la légende associée à la vidéo qu'il a postée : "After training massage from my princess" (Après l'entraîneur un massage de ma princesse), et le "Ma vie" inséré grâce à un filtre et les émoticônes avec des coeurs.