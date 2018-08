François de Rugy : Son épouse accuse un roman d'atteinte à la vie privée

Après avoir d'abord demandé l'interdiction du roman intitulé Vivre ensemble (éditions Stock, parution le 22 août), la journaliste du magazine Gala a finalement obtenu l'insertion d'un encart dans l'ouvrage présentant son fils comme "un monstre". Dans un communiqué joint publié par l'Express et signé par Séverine Servat de Rugy, Emilie Frèche et sa maison d'édition, l'épouse de François de Rugy affirme que "des passages du livre (...) portaient des atteintes graves et répétées à l'intimité de sa vie privée et à celle de son enfant." De son côté, la romancière conteste l'accusation, tout en admettant "avoir puisé une partie de son inspiration dans, son vécu, notamment familial, en exacerbant les qualités et les défauts des personnages de son roman".

Cela relève du 'harcèlement textuel'

Dans une interview accordée à l'Express, Séverine Servat de Rugy a notamment déclaré : "Lire ce qui est du domaine de l'emprunt massif et répété à un contexte privé, ce qui relève du viol de l'intimité sous un jour dégradant, sinon malveillant, est terriblement choquant, violent, destructeur. Cela relève du 'harcèlement textuel'". Elle poursuit alors : "Cela n'aurait concerné que moi, en tant que mère, je n'aurais pas réagi. Mais, puiser dans la vie privée de mon fils et de ses souffrances intimes est inacceptable, injustifiable."

L'épouse du président de l'Assemblée nationale a pu compter sur le soutien sans faille de son mari durant cette bataille juridique et familiale, qui risquait d'entacher sa carrière politique : "Mon époux, qui m'a vue effondrée dans un premier temps, n'a pas hésité une seconde à m'épauler et à m'encourager en remettant l'affaire entre les mains d'un avocat, confie-t-elle. Il a été formidable. Je le remercie." Reste à voir l'écho qu'aura cette affaire lors de la très prochaine sortie du roman controversé.