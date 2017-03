François Hollande "mal-aimé" : Son autre vie, avec Julie Gayet...

A travers le documentaire de France 3 François Hollande, le mal-aimé, les téléspectateurs pourront analyser le quinquennat qu'il a démarré en 2012 et qu'il termine cette année, puisqu'il a choisi de ne pas se représenter. Le président normal a souffert d'un "bashing" impressionnant, mais dans les moments difficiles, il peut compter sur sa compagne, Julie Gayet.

Une femme très discrète

Après sa rupture on ne peut plus médiatique, romanesque et douloureuse avec Valérie Trierweiler, François Hollande a décidé de vivre selon cet adage : la vie privée doit rester privée. Cela tombe bien car il semblerait que Julie Gayet soit très bonne pour ne rien dévoiler de sa vie personnelle. Pas question pour eux d'officialiser, donc, leur romance.

Passionnée et passionnante

Actrice applaudie (Clara et moi, Huit fois et demi, Quai d'Orsay...), Julie Gayet ne cesse de s'affirmer désormais comme une productrice passionnée. Avec sa société Rouge Internationale, elle déniche des films audacieux. Elle a participé au film La Taularde avec Sophie Marceau et actuellement, elle défend le long métrage troublant, choquant et sublime sur le cannibalisme : Grave, de Julia Ducournau. Par ailleurs, il a été confirmé que Julie Gayet assurerait la mise en scène du prochain titre du Festival Opéra, Les Noces de Figaro, qui sera donné en juin prochain dans le domaine de Sceaux.

Artiste, elle est aussi une femme très engagée. Certes, elle est de gauche, c'est notoire et c'est lors d'un de ses meetings qu'elle rencontre François Hollande, en 2012. Mais ce n'est pas tout, Julie Gayet est la marraine du plan d'action contre le sexisme lancé par la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes Laurence Rossignol. Le féminisme est un sujet qui la passionne et elle en a fait un documentaire, Cinéast(e)s. De plus elle vient d'assister au 1er forum "Femmes entrepreneurs du Cotentin" à Cherbourg. Mère de deux garçons, elle s'implique également pour les droits de l'enfant et apparaît dans un clip choc sur les mariages forcés, réalisés par Lisa Azuelos.

L'après-présidence...

Comment François Hollande occupera-t-il son agenda, si rempli quand il était à la tête du pays ? Accompagnera-t-il Julie Gayet à ses premières ? Lors de festivals aux quatre coins du pays ? Auront-ils toujours besoin d'éviter soigneusement de se croiser, comme de l'exposition photographique en question est baptisée "55 politiques"?

Vont-ils songer à se marier ? Dans le livre Conversations privées avec le président, des journalistes Antonin André (Europe 1) et Karim Rissouli (France 5), François Hollande avait évoqué le sujet : "Le mariage ? Je n'y suis pas opposé par principe, mais j'arrive à un âge où ça devient moins probable. Mais c'est possible, oui..." C'est avec cette même prudence teintée d'envie que l'artiste avait répondu à la question sur Europe 1 alors qu'elle faisait la promotion du film C'est quoi cette famille ?!.