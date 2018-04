Françoise Hardy : "Le sexe est une affaire du passé"

À 74 ans, Françoise Hardy a retrouvé le goût pour la musique. Après ses graves ennuis de santé, la voilà qui publie Personne d'autre, un 28e album studio porté par le single Le Large, écrit par La Grande Sophie. Le magazine Gala a justement demandé à cette dernière de l'interviewer. Avec son franc-parler habituel, la mère de Thomas Dutronc révèle avoir tiré un trait sur les choses de l'amour.

Tandis que son époux Jacques Dutronc vit en Corse avec sa compagne Sylvie, Françoise Hardy dit avoir pour sa part renoncé aux relations amoureuses : "Et depuis longtemps !" Et l'artiste d'expliquer à sa jeune consoeur : "Quand on tombe amoureux à 60 ans, il vaudrait mieux le garder pour soi. Il me semble qu'à partir d'un certain âge, le sexe est une affaire du passé. La nature fait d'ailleurs bien les choses : le corps ne suit plus, il se déglingue de partout, la libido diminue. Évidemment, on peut vieillir à deux. Mais le compagnonnage, ça n'est rien d'autre qu'une forme d'amitié, aussi précieuse soit-elle."

Et Françoise Hardy d'enchaîner par une drôle de mise en garde pour La Grande Sophie qui, âgée de 48 ans, a rencontré son mari, Patrice dit "Bob", quand elle avait 20 ans : "Je vous souhaite, Sophie, de vivre le plus longtemps possible avec votre charmant mari. Mais méfiez-vous d'une chose : les femmes fidèles risquent plus que les autres d'être frappées par le démon de midi. Peut-être parce que celles et ceux qui ont été infidèles ont suffisamment vécu." Plus tôt dans l'interview, Françoise Hardy se décrit justement comme une de ces femmes, "les romantiques, dans l'abnégation". La Grande Sophie, discrète et appliquée dans son rôle de journaliste, enchaîne sur une question très concrète – "Incinération ou crémation ?" – à laquelle Françoise Hardy répond avec le plus grand naturel dans le numéro de Gala, en kiosques ce mercredi 18 avril 2018.