Frédéric (Koh-Lanta) : L'ex-gagnant dévoile une photo de son bébé de 6 mois

En septembre dernier, l'aventurier et gagnant de Koh-Lanta Cambodge avait dévoilé que son épouse Nelly avait donné naissance à leur troisième enfant. Un petit garçon prénommé Loris. Six mois plus tard, il poste une photo de son fils et force est de constater qu'il est adorable.

L'ex-naufragé, déjà papa d'un garçon et d'une fille, n'a pas caché son bonheur sur Instagram. Dimanche 31 mars, il a publié une photo de Loris. Le bébé sourit et dévoile sa bouille à croquer. "Père et fils...", a-t-il sobrement écrit en légende. Des mots accompagnés de plusieurs hashtags dont un soulignant les yeux revolvers de l'enfant.