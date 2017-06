Koh-Lanta Cambodge – Frédéric : Le grand gagnant va se marier !

Vendredi 16 juin, TF1 a diffusé la finale de Koh-Lanta Cambodge qui a vu la victoire de Frédéric. Et le candidat a de quoi être heureux car il va pouvoir réaliser un beau rêve.

Après avoir fini troisième, un peu grâce à Mathilde, à l'épreuve d'orientation, Frédéric a expliqué à Denis Brogniart ce que l'aventure a changé en lui et ce qu'il comptait faire avec les 100 000 euros. "Je suis venu ici pour me tester mentalement et physiquement. Au lieu de décliner je me suis plutôt adapté physiquement. Mon mental a progressé. Je savais que j'avais un bon mental mais pas à ce point-là", a-t-il tout d'abord déclaré. Puis, le survivor a fait une sacrée annonce : "Je sais que ma compagne est très fière de moi, elle me l'a dit [ils ont passé une nuit ensemble après qu'il a gagné un jeu de confort, NDLR]. Ça n'a pas de prix. Je me suis rendu compte que je l'aimais plus que tout et je savais ce que je voulais et ce je veux c'est qu'on se marie. Je fais aujourd'hui ma demande à demi-mot."

Frédéric a ensuite confirmé que les 100 000 euros serviraient à financer la cérémonie car "ça coûte cher". Mais, à ce moment-là du jeu, le candidat ne savait pas qu'il était le grand gagnant de cette édition de Koh-Lanta.

Quelques mois après le tournage de cette séquence, lors de la diffusion en direct du dépouillement du conseil final hier soir, Frédéric a donc appris qu'il avait gagné. Mais, quand Denis Brogniart lui a demandé ce qu'il comptait faire des sous, le naufragé a répondu : "J'avais dit que j'en donnerais une petite partie à l'association Grégory Lemarchal et le reste se sera pour la famille, un voyage." Le mot mariage n'a donc pas été prononcé !

Mais à MyTF1, le candidat en a dit plus : "Je n'ai pas encore fait ma demande mais là je pense qu'elle a compris ! Maintenant ça va être une formalité."