Fusillade des Champs-Élysées : Caroline Receveur, témoin apeuré du drame

Jeudi 20 avril, une fusillade a éclaté juste après 21h lorsqu'un homme lourdement armé a visé un fourgon de policiers. Après quelques échanges de tirs, l'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de deux blessés parmi les policiers et l'attaque a été revendiquée par l'État islamique.

Si Julien Courbet – qui se trouvait dans un restaurant situé sur la plus belle avenue du monde lorsque les tirs ont éclaté – a témoigné de ce qu'il a vécu, Caroline Receveur non plus n'était pas bien loin. Elle a partagé son angoisse sur les réseaux sociaux.

Comme l'a dévoilé la jeune femme de 29 ans, elle se trouvait jeudi soir à deux pas du lieu de l'attentat. Sur Twitter, elle a posté deux messages. Le premier fait état de ses craintes : "Comment vous dire que je suis dans une rue perpendiculaire aux Champs-Élysées et que... j'ai très peur de ce qu'il est en train de se passer." Dans le second, elle a posté une vidéo sur laquelle on peut voit la "tension palpable aux alentours des Champs-Élysées".