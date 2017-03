Gad Elmaleh : Cette grande actrice américaine est fan de lui !

Star du rire en France et dans les pays francophones, Gad Elmaleh est parti à la conquête des États-Unis. Marchant dans les pas de son idole, Jerry Seinfeld, il a assuré à New York son spectacle en anglais Oh My Gad, avec même une représentation exceptionnelle dans la salle mythique de Carnegie Hall ! Au cours de son expérience américaine, l'humoriste a croisé de nombreuses personnalités hollywoodiennes, telles que Leonardo DiCaprio et Al Pacino, mais ce n'est pas tout ! Il a eu droit aux applaudissements d'une actrice réclamée par tous : Jessica Chastain !

À Paris pour présenter le thriller dont elle est l'héroïne, Miss Sloane, Jessica Chastain a été interrogée par Le Parisien sur le spectacle de Gad Elmaleh auquel elle a assisté à New York : "À l'automne dernier, une de mes amies m'avait dit : 'Est-ce que tu veux voir le show d'un humoriste français ?' Je ne connaissais pas Gad Elmaleh. C'était dans un tout petit théâtre et, après le spectacle, j'étais allée le voir en coulisses. Quand il a joué au Carnegie Hall en février, il m'a invitée. Il est incroyable. Il paraît qu'il est très célèbre en France. Jouer aux États-Unis dans une autre langue que la sienne, c'est un tel défi : c'est exactement la conception que j'ai du métier d'artiste. Et puis, il est vraiment très drôle !"

Recevoir des éloges de la part de celle qui a joué dans Zero Dark Thirty, qui a été choisie par Xavier Dolan pour The Death and Life of John F. Donovan et qui présente actuellement dans son pays The Zookeeper's Wife a de quoi faire plaisir ! Le rêve américain de Gad se poursuit !

Gad Elmaleh continue son parcours d'humoriste à l'étranger avec son show de stand up Gad Elmaleh Part En Live à voir sur Netflix et prochainement en anglais sur ce network. Dans ce spectacle, Gad s'appuie sur sa vie de frenchie aux États-Unis pour se moquer des différences culturelles des deux pays. C'est en anglais, en français et en arabe qu'il régale l'audience de situations absurdes qu'il vit encore aujourd'hui outre-Atlantique, où il s'est installé.