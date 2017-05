Gaël Monfils écoeuré : La star du tennis victime d'une violente attaque

La violence des mots pousse à l'indignation. Jeudi 4 mai, Gaël Monfils s'est emparé de sa page Instagram pour partager l'improbable message reçu un peu plus tôt, une attaque à caractère raciste. "Vous les noirs êtes nés pour être des esclaves et ne méritez pas la liberté" lui a-t-il été adressé, avant que le nom d'Hitler ne soit mentionné ainsi qu'une référence à la communauté juive.

Choqué et écoeuré par de tels propos, Gaël Monfils a choisi de publier l'odieux message mais aussi l'identité de son auteur avec le pseudonyme qu'il utilise sur Instagram. "Vraiment ??", s'indigne le tennisman de 30 ans. "Quand vous avez eu une mauvais journée au travail, voilà ce que vous recevez", a-t-il réagi, ajoutant "#violence #racism #haters #sport" et une citation de Martin Luther King tirée de son célèbre discours I have a dream, dont la version complète est : "Je rêve qu'un jour, justement en Alabama, les petits garçons et les petites filles noirs, les petits garçons et les petites filles blancs, pourront tous se prendre par la main comme des frères et soeurs."