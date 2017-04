Serena Williams, enceinte : Sa réponse à Ilie Nastase et ses propos racistes

Dans quelques mois, Serena Williams et son compagnon Alexis Ohanian accueilleront leur premier enfant. L'heureux événement suscite de nombreux commentaires, dont un à caractère raciste, proféré par l'ancien joueur de tennis professionnel roumain Ilie Nastase. La future maman lui a répondu.

Le racisme gangrène le sport, et Serena Williams en a de nouveau fait la triste expérience ! Vendredi 21 avril, Ilie Nastase et la joueuse roumaine Simona Halep ont participé à une conférence de presse, à l'issue d'une rencontre Roumanie – Grande-Bretagne en Fed Cup. Un journaliste a interrogé Simona Halep sur l'annonce de la grossesse de son homologue américaine Serena Williams. Ilie Nastase, capitaine de la Roumanie, a alors glissé en roumain à un autre membre de son équipe : "Voyons voir de quelle couleur il sera. Chocolat au lait ?"

Au cours d'une des rencontres de Roumanie – Grande-Bretagne opposant les joueuses Sorana Cirstea (Roumanie) et Johanna Konta (GB), Ilie Nastase a insulté la capitaine britannique Anne Keothavong et Johanna Konta elle-même, ainsi que l'arbitre du match. Johanna Konta avait quitté le court en larmes.

Serena Williams a réagi à ce scandale, en publiant sur Instagram l'image d'une note tapée sur son smartphone. L'actuelle n°1 mondial du classement WTA écrit : "Il est est décevant de savoir que l'on vit dans une société où des personnes comme Nastase peuvent faire des commentaires racistes à mon encontre et à l'encontre de mon enfant à naître, ainsi que des remarques sexistes sur mes pairs. Je l'ai déjà dit et je le redirai encore, ce monde a déjà beaucoup avancé, mais il reste tant à faire. Oui, nous avons cassé des barrières, mais il y en a encore tant d'autres. Ceci ou n'importe quoi d'autre ne m'empêchera pas d'apporter de l'amour, de la lumière et du positif dans tout ce que j'entreprends. Je continuerai de mener les combats que je considère comme justes. Je n'ai pas peur, à la différence de toi. Tu vois, je ne suis pas une lâche."