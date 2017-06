Gaëlle (Les Ch'tis) : Cambrure de rêve et booty relevé, elle fait sensation

Si on pensait que Gaëlle avait tiré un trait sur sa vie d'avant, eh bien on avait tort. Celle qu'on retrouvera très prochainement dans la prochaine saison de La Villa des coeurs brisés pour accompagner sa plus fidèle amie Tressia semble prendre du bon temps au bord d'une mer bordée de sable fin. Sur Instagram, elle se dévoile comme elle a l'habitude de le faire : en petite tenue et dans une position plus que olé-olé.

L'été est arrivé et pour l'accueillir comme il se doit, la belle blonde a souhaité offrir ce mercredi 21 juin 2017 deux clichés à ses followers sur lesquels elle apparaît plus glamour que jamais. Avec son petit bikini rose laissant peu de place à l'imagination, l'idole 2.0 de près de 600 000 personnes affiche sa plastique de rêve et prouve sur Instagram qu'elle reste au top malgré le temps qui passe. Maillot échancré et fessier bombé, la belle prend un bain de soleil depuis son lieu de vacances paradisiaque.