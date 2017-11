Gala Elton John : Hilaria Baldwin enceinte et sublime au bras d'Alec

Hilaria Baldwin vient de révéler que son quatrième enfant serait un garçon tandis que le chanteur Billy Joel est tout juste papa pour la troisième fois, d'une fille prénommée Remy Anne. Tous deux et leurs conjoints respectifs, l'acteur Alec Baldwin et la belle Alexis Rodrick, faisaient leur retour sur tapis rouge depuis ces grandes nouvelles. Les deux couples n'ont pas choisi n'importe quelle occasion puisqu'il s'agissait du gala annuel de l'Elton John AIDS Foundation qui soutient la recherche contre le sida, finance des programmes de prévention innovants et vient en aide aux personnes vivant avec le VIH. La soirée s'est déroulée à New York, le 7 novembre 2017.

Cette soirée de gala, de la fondation créée au début des années 1990 par le chanteur, était organisée à la cathédrale Saint-Jean le Théologien à deux pas de la prestigieuse Université de Columbia dans l'Upper West Side à New York. Elton John, qui portait des lunettes à la monture gravée "L'aveugle par amour" signées Gucci, était accompagné de son époux David Furnish. Le couple pouvait compter sur la présence de ses amis Neil Patrick Harris et son époux David Burtka (le couple et ses jumeaux ont encore fait très fort pour Halloween) ainsi que de Sting et son épouse Trudie Styler, qui font partie des parrains de la fondation.

Parmi les invités, Judith Light, toujours aussi lumineuse à 68 ans. La star de Madame est servie est attendue jeudi 9 novembre sur OCS dans la quatrième saison de Transparent, une superbe série. À ses côtés, des personnalités aussi différentes que l'animatrice Padma Lakshmi, le réalisateur culte John Waters, les actrices Keke Palmer (Scream Queens), Diane Lane et Glenn Close, les créateurs Valentino et Donna Karan, les acteurs Andrew Rannells (Girls) et Cheyenne Jackson (American Horror Story), les chanteuses Denise Rich et Sheryl Crow ainsi que le mythique producteur de Whitney Houston et bien d'autres, Clive Davis. La mythique joueuse de tennis américaine Billy Jean King, qu'Emma Stone interprète dans Battle of the Sexes attendu le 22 novembre en salles, est venue avec sa compagne Ilana Kloss.

La veille de ce gala annuel, Elton John recevait lors d'une cérémonie le prix du Philanthrope de l'année décerné par l'Université d'Harvard. Depuis sa création en 1992, sa fondation a récolté plus de 385 millions de dollars pour la recherche, la prévention, les malades et les personnes vivant avec le VIH.