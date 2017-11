Alec Baldwin : Sa femme Hilaria, enceinte, dévoile le sexe du bébé...

Cette petite blagueuse d'Hilaria Baldwin, la femme de l'acteur Alec Baldwin, avait révélé à ses abonnés Instagram qu'elle dévoilerait le sexe de son futur enfant en faisant un gâteau. La jeune femme de 33 ans a tenu parole.

Sur son compte, la future maman a posté une vidéo ainsi que plusieurs clichés et a ainsi dévoilé être enceinte... d'un petit garçon. Hilaria Baldwin, qui s'est filmée chez elle le 4 novembre en présence de son mari et de leurs trois autres enfants (Carmen, 4 ans, Rafael, 2 ans et Leonardo, seulement 13 mois) a donné le sexe du bébé en utilisant un colorant bleu pour son gâteau.

En ayant découvert qu'il s'agissait d'un petit garçon, la prof de yoga a avoué avoir été "sous le choc, a-t-elle confié à Us Weekly. J'ai pleuré en découvrant ça ! Je pense vraiment que cet enfant était prévu par l'univers et nous serons tous fous de lui. Je n'avais pas particulièrement l'envie d'une fille. Toutefois, Carmen était un peu déçue car elle voulait une petite soeur ! Mais je ne pense pas faire un cinquième enfant !", a-t-elle ajouté.

Alec Baldwin (Saturday Night Live), qui va devenir papa pour la 5e fois à 59 ans (il est aussi le père de Ireland Baldwin, née en 1995 lors de sa précédente union avec l'actrice Kim Basinger), a récemment révélé de lui-même avoir eu un comportement sexiste avec des femmes pendant sa carrière, en pleine affaire Weinstein, Spacey, Rozon...