Game of Thrones : Lena Headey "déçue" par le sort de Cersei

Dire que la fin de Game of Thrones, dont la 8e et ultime saison s'est terminée en mai dernier, a suscité une vague de colère et de frustration chez les fans du monde entier est un euphémisme. L'actrice Lena Headey, qui incarne Cersei Lannister, a elle-même regretté le sort réservé à son personnage...

Attention SPOILER. Dans la fin de Game of Thrones, Cersei est lourdement battue à Port-Réal par l'armée emmenée par Daenerys Targaryen. Alors que son frère et amant Jaime parvient à la rejoindre, ils meurent écrasés par l'effondrement du bâtiment dans lequel ils se trouvaient à cause des attaques répétées du dragon de Daenerys. Une fin extrêmement décevante tant les téléspectateurs pensaient que Cersei, flamboyante et terrible reine, aurait droit à une mort plus épique.

Lena Headey, bien loin de partager l'avis de ses camarades de la série qui ont taclé les fans ayant lourdement critiqué la fin de Game of Thrones sur la Toile, a reconnu qu'elle-même n'était pas franchement satisfaite. "Bien sûr que vous rêvez de votre mort. Vous pouvez mourir de 1 000 manières différentes dans cette série. Donc j'étais plutôt déçue. Mais les scénaristes ne pouvaient pas satisfaire tout le monde", a-t-elle déclaré en interview pour The Guardian. Ce n'est pas la première fois que la star fait part de sa déception. "Je voulais que Cersei ait un moment de bravoure ou qu'elle se batte avec quelqu'un", confiait-elle récemment à Entertainment Weekly. Effectivement, cela aurait un peu plus apaisé les fans...

Thomas Montet