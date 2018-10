Garrett Clayton : L'ex-star Disney, gay, tacle Hollywood...

L'acteur, révélé par ses téléfilms Teen Beach Movie pour Disney Channel, a accordé une interview au magazine Gay Times dans laquelle il revient sur son homosexualité, longtemps cachée mais source de rumeurs. Il s'en prend à Hollywood pour expliquer pourquoi il est resté "dans le placard" pendant des années.

Après avoir attendu longtemps pour publiquement assumer son homosexualité, Garrett Clayton dit aujourd'hui se sentir "enfin à l'aise". Le jeune homme de 27 ans revient sur une période au cours de laquelle sa sexualité était questionnée par les pontes d'Hollywood, notamment les puissants directeurs de casting. "L'une des premières choses que l'une des personnes qui géraient ma carrière au début a faite, ça a été de me faire asseoir et de me dire : 'Tu es gay ?' J'ai pu ressentir la pression autour de cette question, alors j'ai dit : 'Ouais, je suis gay ou bi ou ce que tu veux.' Parce que, d'un coup, j'ai pu sentir dans les yeux de cette personne qu'il y avait quelque chose de mal", a-t-il relaté.

Garrett Clayton raconte alors avoir été contraint de se "masculiniser" sous la pression. "Je devais totalement changer tout ce qui me définissait à ce moment-là, sinon je n'aurais jamais pu réussir. Et ça a été une vraie lutte car il y avait quelqu'un qui m'offrait mon rêve sur un plateau mais qui me disait que je n'étais pas assez bien tel que j'étais. J'avais beau avoir du talent, ce n'était pas assez", a-t-il ajouté. L'acteur alors été forcé à modifier sa démarche, sa voix, son look ou encore la manière dont il répondait aux questions ! Malgré ses efforts pour entrer dans le moule voulu – on lui a même dit de faire semblant d'aimer le sport et de faire des photos comme si les homos ne faisaient pas de sport... –, il est resté la cible de moqueries de la part de gens bien placés dans les studios. "J'avais l'impression d'être de retour au lycée", dit-il. Les conséquences ont été instantanées : changement de comportement, dépression et thérapie.

Heureusement, cette période est derrière lui et Garrett Clayton, amoureux et en couple, ne se met plus de pression.

Thomas Montet