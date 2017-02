Geneviève de Fontenay a peur de "pleurer" en rencontrant Iris Mittenaere !

Depuis l'annonce du sacre d'Iris Mittenaere le 30 janvier dernier en tant que Miss Univers 2016, l'ex-Miss France 2016 est très attendue dans l'Hexagone. Même Geneviève de Fontenay (84 ans), que l'on pensait pourtant en froid avec Sylvie Tellier et le comité Miss France après une série de procès, n'a pas caché son excitation à l'idée de rencontrer notre reine de beauté !

La dame au chapeau, qui a dirigé le comité Miss France durant près de trente ans, a commenté lors d'un récent entretien accordé à nos confrères d'Ici Paris : "Iris doit son succès à Sylvie Tellier qui l'a préparée dans les règles de l'art. Les tenues étaient parfaites et l'idée d'emprunter , symbole de Paris et de la France, a été une excellente idée." Et de poursuivre sur sa prochaine rencontre avec Iris Mittenaere, une rencontre promise par Sylvie Tellier en personne au lendemain du sacre à Manille : "J'ai ressenti une joie immense quand Sylvie m'a invitée à la fête populaire qui sera organisée pour Iris. (...) Si je me mets à pleurer, il ne faudra pas s'étonner ! Ce seront des larmes de joie qui remplacent si bien les médicaments. En plus, ça ne ruine pas la Sécu !"

De manière générale, Geneviève de Fontenay a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais eu de problème personnel avec Sylvie Tellier. "Mes relations avec elle ont toujours été très bonnes, avec une affection réciproque. (...) Il y a eu des procès, mais ce n'était pas Sylvie Tellier qui me les faisait ! On a essayé de nous dresser l'une contre l'autre, mais sans y parvenir. Je sais que Sylvie s'est démenée pour que les choses se règlent", a expliqué la dynamique octogénaire. Et de poursuivre sur la direction de Sylvie Tellier au sein de Miss France : "Je me suis toujours dit qu'elle ne laisserait pas faire n'importe quoi (...) J'ai beaucoup d'estime et de reconnaissance pour Sylvie qui mène le navire à bon port."

Une interview à retrouver en intégralité dans Ici Paris, actuellement en kiosques.