George Clooney : Après son appel au boycott, Brunei répond !

Le 3 avril, Brunei va appliquer un nouveau code pénal inspiré de la charia qui promet notamment la flagellation pour les femmes qui osent avorter et la mort par lapidation pour les homosexuels et les personnes se rendant coupables d'adultère... Un retour à l'âge de pierre qui a choqué l'acteur George Clooney, soutenu par le chanteur Elton John. Ils ont appelé au boycott des hôtels du sultan pour lui mettre la pression.

Le bureau du Premier ministre a réagi à ce boycott très relayé en diffusant un communiqué dans lequel des précisions sont données sur ce nouveau code pénal. Ainsi, Brunei explique que le pays va appliquer un "double système judiciaire", l'un islamique, qui ne s'applique qu'aux musulmans, et l'autre, civil, qui concerne l'ensemble des habitants du pays. Le pays est musulman aux deux tiers, avec une forte présence bouddhiste (13%) et chrétienne (10%). "Avec l'entrée en vigueur complète, à partir du 3 avril, les deux systèmes continueront à s'appliquer en parallèle afin de maintenir la paix et l'ordre et préserver la religion, la vie, la famille et les individus quels que soient leur genre, nationalité, race et confession", relate le communiqué. Le sultan Hassanal Bolkiah, à la tête du pays depuis 1967, avait annoncé sa volonté d'appliquer la charia dès 2013...

Alors que les défenseurs des droits humains avaient réussi à retarder son application, le nouveau code pénal du pays vient relancer la polémique. L'ONU a ainsi dénoncé, par la voix de la Haut Commissaire aux droits de l'Homme, Michelle Bachelet, les sanctions prévues par ce dispositif juridique. "J'en appelle au gouvernement pour qu'il mette fin à l'entrée en vigueur de ce nouveau code pénal draconien qui, s'il était appliqué, marquerait un sérieux recul pour la protection des droits humains", a-t-elle déclaré. Selon l'ONU, la nouvelle législation prévoit par exemple la peine de mort pour de multiples délits comme le viol, l'adultère, les relations sexuelles extraconjugales pour les musulmans, l'insulte ou la diffamation du prophète Mahomet. Quant à l'homosexualité, déjà illégale, elle sera dorénavant considérée comme un crime.

George Clooney et le chanteur Elton John veulent frapper au porte-monnaie Hassanal Bolkiah avant qu'il fasse marche arrière. Ainsi, ils appellent au boycott de ses neufs hôtels : The Dorchester (Londres), 45 Park Lane (Londres), Coworth Park (Royaume-Uni), The Beverly Hills Hotel (Beverly Hills), Hotel Bel-Air (Los Angeles), Le Meurice (Paris), Hôtel Plaza Athénée (Paris), Hotel Eden (Rome) et Hotel Principe di Savoia (Milan).

Thomas Montet