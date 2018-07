George Clooney : Première sortie chic avec Amal depuis son accident

George Clooney semble aller bien mieux ! Moins de trois semaines après son violent accident de scooter survenu en Sardaigne, la star de 57 ans est de retour en Italie, au lac de Côme. Le comédien a été aperçu en compagnie de sa femme Amal Clooney le temps d'un dîner entre ami, samedi 28 juillet 2018.

Élégant dans son costume gris, l'acteur a profité d'une soirée au très chic restaurant de la Villa D'Este en compagnie de plusieurs amis, dont Stella McCartney et son époux, Alasdhair Willis. L'avocate internationale Amal Clooney est apparue radieuse en petite robe imprimée mettant en valeur ses jambes affutées.



Le 10 juillet dernier, George Clooney a violemment percuté une voiture à contre-sens alors qu'il était sur une voie rapide avec son scooter. Blessé au bassin, il a rapidement été hospitalisé avant de rentrer à Londres avec sa petite famille. Selon People, la mère des jumeaux Alexander et Ella (1 an) aurait particulièrement mal vécu l'accident de son mari : "Elle ne voulait plus le quitter d'une semelle. C'est évident qu'elle s'est fait beaucoup de souci", a confié un proche. Souriants et détendus lors de leur dernière apparition, il semble aujourd'hui que tout le monde va mieux.