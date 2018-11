George Clooney : Son épouse Amal bannit un objet précieux, il en fait don

George Clooney prouve une nouvelle fois son caractère généreux. Selon les informations révélées le 6 novembre 2018 par le Daily Mail, l'acteur de 57 ans vient de faire don d'une de ses précieuses motos pour la bonne cause. Sa Harley-Davidson (modèle Ultra Limited 2017 qui affiche seulement 40 kilomètres au compteur) a effectivement été mise aux enchères sur eBay au profit de l'association caritative Home for Troops, qui vient en aide aux vétérans de guerre. Le prix de départ a été établi à 25 000 dollars et la vente se clôturera le 15 novembre.

Cette décision fait suite à l'accident de scooter dont a été victime la star hollywoodienne en juillet dernier sur une route italienne. Sacrément chanceux, le papa des jumeaux Ella et Alexander (17 mois) s'en était sorti avec de simples égratignures et ecchymoses. À l'époque, l'entourage du comédien avait toutefois admis que cet incident avait complètement affolé Amal Clooney, qui s'était fait un sang d'encre pour son mari. D'après la description de vente sur eBay, l'acteur a ainsi été forcé de dire adieu à sa passion, par amour pour sa femme. "Depuis l'accident de moto de George Clooney, son épouse Amal lui a dit de se débarrasser définitivement des deux-roues", est-il écrit sur le site de ventes. Ça file droit !

L'annonce précise également que le père de famille signera sa bécane au futur propriétaire. "À vous de la récupérer à Los Angeles. George la signera même pour vous !", lit-on. De quoi faire baver d'envie les éventuels enchérisseurs.