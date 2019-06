George et Amal Clooney s'offrent une soirée romantique en Italie

George Clooney et sa femme Amal ont posé leurs valises en Italie pour prendre un peu de repos. Ils ont été vus jeudi 20 juin 2019 dans la petite ville de Cernobbio, à quelques kilomètres de Côme, où ils se sont offert un dîner romantique.

L'acteur de 58 ans avait choisi un look chic mais décontracté, un costume sur une chemise blanche, assez ouverte au col, alors que son épouse était très jolie dans une robe corail très estivale. George et Amal Clooney ont dîné au restaurant Gatto Nero, un établissement aux prix un peu élevés mais qui propose de très belles assiettes. Nul doute que l'ex-star de la série Urgences voulait offrir le meilleur à son épouse, avocate de profession.

George Clooney et Amal vont prochainement voir leur tranquillité un peu perturbée puisqu'ils recevront dans leur villa de Côme – dite villa Oleandra – de prestigieux invités pour un dîner de charité. Ce week-end, le couple aura notamment la joie d'accueillir l'ancien président américain Barack Obama avec sa femme Michelle et leurs filles Sasha et Malia. L'ancienne First Family a récemment passé du temps dans le Sud de la France. Il n'est pas étonnant que l'acteur ouvre les portes de sa propriété à l'ancien président puisqu'il est un fervent partisan du Parti démocrate dont il est un donateur régulier depuis de nombreuses années.

Quand il ne tourne pas au cinéma, George Clooney s'engage dans des causes humanitaires. Récemment il est montré au créneau, tout comme le chanteur anglais Elton John, pour appeler au boycott contre le sultan de Brunei en raison de lois homophobes. Il a proposé de l'attaquer directement au porte-monnaie en faisant le boycott des chic établissements qu'il possède un peu partout dans le monde de Londres à Paris. Un coup de gueule qui a porté ses fruits...

Thomas Montet