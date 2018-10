Gérard Darmon, papa à 69 ans : "Combien de temps vais-je la voir grandir ?"

Invité samedi 6 octobre 2018 sur le plateau de Les Terriens du samedi pour faire la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre L'ordre des choses, Gérard Darmon s'est notamment confié sur son quotidien de père. Le 17 août 2017, l'acteur est devenu papa pour la quatrième fois. Une petite fille prénommée Léna. Face à Thierry Ardisson, le comédien a raconté sa vision de la paternité à presque 70 ans. "Quand on a 69 ans et qu'on a un bébé, on se dit 'Combien de temps vais-je la voir grandir ? Et elle va, en même temps, me donner l'énergie pour'. Et puis par cette espèce d'insouciance qui parfois nous caractérise, on se dit 'C'est comme ça, c'est le ciel qui a parlé !'"

En couple depuis dix-sept ans avec sa femme Christine, 44 ans, l'acteur est le père de 4 enfants d'âges très différents. "Alors vous avez une fille de 1 an, une fille de 50 ans, une fille de 24 ans et un fils de 21 ans", a détaillé l'homme en noir face à son invité, avant d'insister avec humour : "Votre fille aînée a 50 ans de plus que votre fille cadette !"

De son côté, Gérard Darmon s'en amuse : "Oui c'est aberrant, mon petit-fils à un an de moins que mon fils... Une espèce de bordel !", a-t-il conclu.