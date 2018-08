Gil Alma (Nos chers voisins) défiguré : La photo qui fait réagir la Toile

Gil Alma se souviendra longtemps de cet été 2018 ! Avec le beau temps, tous les insectes sont de sortie et le comédien de Nos chers voisins (qui a tiré sa révérence en 2017) ne vous dira pas le contraire. Et pour cause, il a dû faire face à une guêpe qui n'a pas été clémente avec lui.

C'est sur son compte Instagram que Gil Alma a annoncé à ses fans qu'il avait été piqué par l'insecte. Pour cela, il n'a pas hésité à publier une photo de son visage. Complètement bouffi, le comédien de 38 ans est apparu avec un oeil à moitié fermé et une bosse sous la paupière. Faisant preuve de beaucoup d'humour, l'ex-interprète d'Alain Stuck Becker s'est comparé à Elephant Man ainsi qu'à la mascotte de Michelin. "Qui veut m'épouser ?", a-t-il plaisanté en légende.

Suite au post de Gil Alma, les réactions ont été nombreuses. Entre les internautes qui se sont moqués et les fans qui se sont inquiétés, la photo est devenue virale. "Remake de banzaï? On a retrouvé le sosie de Coluche. Blague a part ça doit faire mal quand meme. Soigne toi bien" ; "Guêpe 1 - Gil 0" ; "On dirait moi un lendemain de cuite" ; "Fallait pas l'énerver la p'tite guêpe", pouvait-on lire dans les commentaires. Et c'était sans compter sur le message de Loup-Denis Elion, l'ex-star de Scènes de ménages (M6) : "Je vois pas la différence..."