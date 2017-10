Gilles Verdez tacle DALS8 : Laurence Boccolini et Gérard Louvin le dézinguent

Comme si cela ne suffisait pas, d'autres stars du petit écran épatées par le culot de Gilles Verdez n'ont pas hésité à le dézinguer sans ménagement.

C'est le cas de Laurence Boccolini – qui coanimera bientôt DALS8 – qui n'est pas passée par quatre chemins pour le recadrer. "You are THE KING OF THE 'GÊNANT' my dear ! Dans le dico, à 'gênant', il y a écrit : Voir Gilles Verdez' ! Oui, vous vous y connaissez", a-t-elle écrit, très cash. Un avis visiblement partagé par Gérard Louvin (ex-TPMP) qui a répondu à son tour : "Gilles, un conseil, prends un cachet, une tisane et au dodo."