Gobal Gift Gala : Eva Longoria réunit Victoria Beckham, Mel C et Olivier Giroud

On le sait, Eva Longoria est par monts et par vaux. Quatre mois après la naissance de son petit Santiago, l'actrice et productrice de 43 ans enchaîne les déplacements avec énergie et style. Après s'être rendue en Australie, puis être rentrée à Los Angeles où elle travaille sur la série Grand Hotel pour ABC, la star américaine continue de parcourir le monde pour sa fondation caritative.

Vendredi 2 novembre 2018, elle est ainsi réapparue à Londres à l'occasion de la nouvelle édition de son Global Gift Gala. Chic dans un costume noir, l'ex-Desperate Housewife a justement pu compter sur la présence et le soutien de sa BFF, Victoria Beckham, qui était l'une des stars de la soirée. En robe décolletée, Victoria n'était pas venue seule, puisqu'elle était accompagnée de son fils aîné Brooklyn (19 ans), qui a lui-même retrouvé son meilleur ami Jack Ramsay, le fils de Gordon.

Ce n'est pas tout, puisque cet événement caritatif a également été l'occasion pour l'épouse de David Beckham de retrouver son amie et acolyte des Spice Girls, Mel C, qui est montée sur scène pour interpréter plusieurs chansons lors de cette soirée. "Tellement fière de @melaniecmusic, performance fantastique ce soir", a écrit la designer de 44 ans sur Instagram.