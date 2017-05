Grégory Lemarchal - Hélène Ségara émue : "À jamais mon petit frère de coeur"

Il y a maintenant dix ans, Grégory Lemarchal succombait de la mucoviscidose. Grand gagnant du célèbre télé-crochet Star Academy, le jeune homme s'était éteint à seulement 23 ans alors qu'il attendait une greffe pulmonaire. À l'occasion du dixième anniversaire de sa mort, nombreuses sont les stars à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux, à l'instar de Karine Ferri.

Alors qu'un reportage lui a été dédié ce dimanche sur TF1, son ex-petite amie et célèbre animatrice de The Voice a décidé de rendre un bel hommage au petit prince à la voix d'ange sur Twitter : "On compte sur vous. Rendez-vous à 13h35 sur TF1 pour Grands Repor­tages consa­cré à Grégory Lemar­chal. Le combat conti­nue plus que jamais. Merci".

Hélène Ségara a également décidé d'adresser un message à son "frère de coeur" sur Instagram. La chan­teuse a posté une photo d'un duo qu'elle avait partagé avec lui au temps il était encore un académicien qu'elle a légendé avec beaucoup d'émotion : "10 ans. Je ne voulais pas mettre de mots sur cette absen­ce... Tu restes à jamais mon petit frère de coeur @A_GregLe­mar­chal". Comme c'est touchant...