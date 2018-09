Grey's Anatomy bientôt terminé ? Ellen Pompeo lâche une bombe

Grey's Anatomy pourrait prochainement prendre fin si l'on en croit les propos d'Ellen Pompeo. L'actrice de 48 ans qui incarne Meredith Grey depuis le début de la série, en 2005, a accordé une interview au site américain Entertainment Weekly. Interrogée sur son avenir dans le programme, elle a répondu : "Je ne suis clairement pas prête pour le moment à faire une annonce officielle sur ce que pourrait être mon avenir dans la série, mais je pense vraiment que nous avons raconté la majorité des histoires que nous pouvions raconter. Il est temps que je fasse bouger les choses. Je suis définitivement à la recherche d'un changement."

Ellen Pompeo pourrait donc décider d'abandonner ce rôle qui lui colle à la peau depuis de nombreuses années, ce qui signifierait que Grey's Anatomy prendrait fin. Ce qui est certain, c'est que le show ira jusqu'à la saison 16. Après cela, rien n'est moins sûr.

Ce n'est pas la première fois qu'elle évoque la fin de la série. "Bien sûr, il y aura une fin et on s'en approche. C'est une décision que Shonda Rhimes et moi prendrons ensemble", avait confié Ellen Pompeo à nos confrères d'Us Weekly en mai dernier. Des déclarations qui avaient affolé les fans de Grey's Anatomy.

Pour rappel, la saison 15 de Grey's Anatomy débutera sur ABC le 27 septembre prochain.